Controalele preventive pot spune multe despre sănătatea noastră. Există numeroase tipuri de screeninguri. Unele sunt dedicate fertilității. În funcție de cum se realizează screeningul fertilității, o femeie știe dacă poate deveni mamă.

În cazul în care apar probleme, medicul recomandă invetigații suplimentare. Atunci când este cazul se administrează și tratament specific.

Cum se realizează screeningul fertilității VIDEO

Screeningul fertilității presupune efectuarea unei ecografii transvaginale. Pe lângă uter, în timpul acestui examen poate fi depistată și rezerva ovariană.

Citiți și: Mituri despre infertilitate. Românii încă mai cred că femeile sunt de vină pentru că nu pot aduce pe lume copii

„Screeningul fertilității este o metodă simplă. Paceinta vine la un control de rutină, după care medicul poate să-i recomande pacientei și o ecografie transvaginală. La acest examen, noi nu vizualizăm doar uterul, ci și ovarele. Mai exact, rezerva ovariană” spune dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-ginecologie – supraspecializare în infertilitate, Regina Maria Fertility Institute, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Numărul exact de foliculi ovarieni

Rezerva ovariană a femeilor se diminuează odată cu înaintarea în vârstă. Dacă în timpul vieții intrauterine femeile au peste 7 milioane de folicului, până la pubertate numărul lor scade semnificativ.

„Femeia, când este embrion, are cam 6-7 milioane de folicului. Când se naște numărul scade, rămâne cu aproximativ 2 milioane” mai spune dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-ginecologie – supraspecializare în infertilitate, Regina Maria Fertility Institute, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.