Gestul care accelerează căderea părului la bărbați VIDEO

Efectele căderii părului sunt mult mai ușor de observat în cazul bărbaților. Specialiștii susțin faptul că această problemă poate să apară și din cauza spălării excesive a scalpului.

„În timpul consultului, aflăm că șamponarea se face în exces în timpul spălatului pe cap, pentru că bărbații au părul scurt. În momentul în care scalpul devine prea uscat, iar spălatul prea excesiv, primul efect va fi de inflamare a zonei. Va simți o ușoară mâncărime, un disconfort și va acuza că se formează scuame. S-ar putea ca unii să interpretează că e mătrațeață” susține dr. Michael Russu, medic specialist dermato-venerologie, invitat în cadru emisiunii „Doctor Medika”.

Procesul inflamator generează căderea părului.

„În momentul în care apare procesul inflamator, iar firul nu mai crește la lungimea lui normală, la grosimea lui normală, nu mai are aceeași rezistență și ajunge să cadă mai rapid, din scurt. Dă senzația de pierdere, până când devine normalitate” mai spune dr. Michael Russu, medic specialist dermato-venerologie, invitat în cadru emisiunii „Doctor Medika”.

