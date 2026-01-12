Grevă de amploare a infirmierilor din cele mai mari spitale private din New York. Protestul susținut de 15,000 de angajați

Activitatea celor mai mari trei spitale private din New York a fost perturbată din cauza unei greve de amploare a infirmierilor angajați în cadrul acestor unități medicale.

Anunțul cu privire la protest a fost făcut public de către New York State Nurses Association, sindicatul din care aceștia fac parte.

„După luni de negocieri, angajatorii lor refuză să facă progrese semnificative în vederea asigurării unei dotări cu personal suficientă, finanţării integrale a asigurărilor de sănătate ale infirmierilor şi protejării acestora împotriva violenţei la locul de muncă”, anunţă într-un comunicat New York State Nurses Association (NYSNA).

Este cea mai mare grevă a infirmierilor din New York consideră sindicaliștii.

Pentru a minimiza impactul protestului asupra pacienților, unitățile medicale vizată de această grevă fie au mutat pacienții, fie i-au externat. De asemenea, anumite intervenții chirurgicale au fost anulate.

Greviștii se bucură și de susținerea actului primar din New York, Zohran Mamdani. „Noi vedem munca pe care o depuneţi. Credem că această muncă merită să fie recunoscută şi suntem alături de voi în această luptă”, a declarat el.