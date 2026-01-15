Gripa K, prezentă și în România. Cum putem trece cu bine episodul de boală

Într-un interviu realizat pentru Cotidianul.ro de jurnalista Medika TV Eugenia Foarfecă, medicul Simin Aysel-Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” București a precizat că, într-adevăr, subclada K a virusului AH3N2 este dominantă și în țara noastră.

Manifestările gripei K nu diferă însă față de cele ale unei gripe clasice. Medicul Simin Aysel-Florescu a atras însă atenția cu privire la faptul că durata episodului de boală este influențată de mai mulți factori.

Contează antecedentele vaccinale, antecedentele de boală și mai ales cum a fost administrat antiviralul specific gripei.

Cotidianul: Cum se manifestă această formă de gripă care circulă acum în România, față de ce se întâmplă în alte state?

Dr. Simin-Aysel Florescu: La noi nu diferă cu nimic în acest moment față de tot ce se întâmplă în restul Europei, este dominantă această subcladă K a virusului AH3N2 și atât. Din punctul de vedere al manifestărilor clinice nu diferă față de o gripă clasică, până în acest moment, iar din punctul de vedere al acoperirii vaccinale este undeva dincolo de 50%, 52-54%, după ultimele date comunicate de ECDC ( Centrul European de Control al Bolilor), deci este un procent de acoperire vaccinală din punct de vedere al protecției de anticorpi determinate de vaccin satisfăcătoare. Este comparabilă cu sezoanele trecute, nu este nimic atât de îngrozitor.

Din punctul de vedere al eficienței vaccinale este valabil și pentru România. Acest 52-54% înseamnă că acești oameni sunt cei care nu vor face deloc boala. Cei vaccinați cu vaccinul antigripal sezonier 52-54% nu vor face deloc. Din restul care totuși vor face , vor face cei mai mulți dintre ei cel mult forme ușoare de boală.

Puteți citi interviul integral realizat de jurnalista Eugenia Foarfecă aici.