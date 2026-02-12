Guvernul a adoptat un proiect de lege care clarifică regimul juridic al preparatelor care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, pentru a răspunde evoluţiei consumului şi traficului ilicit de droguri

Guvernul a adoptat, joi, un proiect de lege care clarifică regimul juridic al preparatelor care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, pentru a răspunde evoluţiei consumului şi traficului ilicit de droguri şi pentru a asigura armonizarea legislaţiei naţionale cu reglementările internaţionale în domeniu.

Guvernul a adoptat în şedinţă un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.

Astfel, proiectul de lege clarifică regimul juridic al preparatelor care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, pentru a răspunde evoluţiei consumului şi traficului ilicit de droguri şi pentru a asigura armonizarea legislaţiei naţionale cu reglementările internaţionale în domeniu.

”În acest sens, se modifică şi se completează cadrul normativ privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, reglementat în prezent prin Legea nr. 339/2005. Toate plantele şi substanţele ce sunt prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte, precum stupefiante sau psihotrope şi preparatele lor, care pot fi periculoase pentru sănătatea populaţiei, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prevăzute în tabelele I, II şi III din Anexa Legii 339/2005”, precizează Guvernul într-un comunicat oficial.

Actul normativ aprobat responsabilizează farmacistul.

Astfel, în farmacii (comunitare, cu circuit închis, din unităţile medicale ale ministerelor cu reţea medicală proprie, comunitare rurale sau sezoniere), manipularea, eliberarea, prepararea, păstrarea şi evidenţa medicamentelor cu stupefiante sau psihotrope din Tabelele II şi III pot fi realizate exclusiv de farmacist.

”Preparatele care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope urmează regimul substanţei conţinute. Dacă un preparat conţine mai multe substanţe, se aplică regimul celei mai strict controlate. Lista preparatelor se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea ANMDMR”, mai anunţă Guvernul.

În conformitate cu deciziile Organismului Internaţional de Control al Drogurilor, actul normativ introduce în categoria Stupefiante (Tabelul I) următoarelor substanţe:

• N-pyrrolidino protonitazene

• N-pyrrolidino inetonitazene

• etonitazepipne

• N-desethyl isotonitazene

O altă modificare constă în reîncadrarea substanţei Hexahydrocannabinol (HHC) din categoria „Plante şi substanţe aflate sub control naţional” în categoria Psihotrope(Tabelul I).

Proiectul de lege completează lista preparatelor cu substanţe stupefiante (Tabelului III) cu Dextropropoxifen şi Propiram. De asemenea, se introduce Carisoprodol în Tabelul III (psihotrope).

Se actualizează denumirile instituţiilor competente, fără modificarea regimului juridic aplicabil.

”Potrivit proiectului de lege, unităţile şi transportatorii autorizaţi sunt obligaţi să ia măsuri pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a acestor substanţe şi preparate. De asemenea, distrugerea substanţelor se face de către o persoană juridică autorizată de mediu, în prezenţa unei comisii, conform normelor metodologice”, subliniază Executivul.

Legea nr. 339/2005 reglementează regimul juridic al acestor substanţe şi transpune în dreptul intern obligaţiile asumate de România prin convenţiile internaţionale, stabilind cadrul de autorizare, evidenţă, circulaţie şi distrugere a substanţelor supuse controlului.

Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului.