Guvernul Marii Britanii face campanii de informare cu influencerii de pe TikTok pentru limitarea turismului medical

În timp ce foarte mulți specialiști avertizează să nu ascultăm sfaturile influencerilor de pe rețelele sociale, în special ale celor de pe TikTok, Guvernul Marii Britanii vrea să încheie un parteneriat cu aceștia pentru a-i informa pe britanici cu privire la riscurile la care se expun atunci când aleg să beneficieze de operații estetice în străinătate.

Potrivit BBC, autoritățile sanitare din Marea Britanie sunt tot mai îngrijorate din cauza faptului că britanicii caută soluții pentru intervenții estetice, așa cum sunt implanturile de păr, sau intervenții stomatologice în afara granițelor țării, unde aceste proceduri sunt mult mai ieftine.

Scopul campaniei inițiată de Guvernul Marii Britanii este de a limita „turismul medical” și, totodată, pentru a înăspri reglementările ce-i vizează pe specialiștii din domeniul estetic din Anglia. Unul din mesajele campaniei este: „Când vine vorba despre operații estetice în străinătate, cel mai mic preț poate avea cel mai mare cost”.

Astfel, influencerii de pe TikTiok care oferă sfaturi medicale vor avea misiunea de a-și înruma urmăritorii să discute cu medicii din Marea Britanie, să încheie asigurări de călătorie specializată și să evite pachetele turistice care includ și proceduri medicale.

„Sunt foarte mulți oameni care rămân cu răni care le schimbă viața semnificativ, după ce apelează la procedurile estetice în străinătate” susține Karin Smyth, ministrul Sănătății din Marea Britanie, potrivit BBC.

În ceea ce privește parteneriatul cu TikTok,, oficiala susțin faptul că ea crede că astfel oamenii vor face alegeri mai sigure și mai bine informate.