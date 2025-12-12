Harta creierului și ce spune despre noi VIDEO

Cu ajutorul unei căști care are la bază câțiva senzori se poate alcătui harta creierului. Harta creierului analizează fiecare porțiune a creierului. Astfel știm cât de sănătos este și cum îl putem ajuta să funcționeze corect.

„Brain map înseamnă harta creierului. Cu ajutorul unei căști, sistemul măsoară activitatea electrică a creierului din toată aceste puncte și realizează o electroencefalogramă. Dar cu ajutorul softului reușim să facem această interpretare atât cantitativ, cât și calitativ, ceea ce reprezintă diferențierea majoră, față de electroencefalogramă” spune spune dr. Diana Nemeș, medic primar, psiholog clinician, terapeut neurofeedback co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Echipamentele analizează fiecare din cele 47 de arii pe care le are creierul.

„Dincolo de aspectul undelor și forma lor, noi putem vedea cu precizie ce se întâmplă în fiecare arie a creierului. Creierul este împărțit în 47 de arii. S-a constatat că fiecare parte din creier este responsabilă de anumite lucruri. E important ca fiecare parte să funcționeze corect și să existe o comunicare eficientă între zonele creierului” mai spune spune dr. Diana Nemeș, medic primar, psiholog clinician, terapeut neurofeedback co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.