Impactul substanțelor interzise, de multe ori necunoscute, asupra dezvoltării adolescenților VIDEO

Pe piața neagră a substanțelor interzise există sute de astfel de compuși chimici care nu pot fi depistați de aparatele de testare. Astfel, pentru medici este foarte greu să acorde îngrijiri medicale persoanelor care ajung la spital în urma consumului lor.

În cazul adolescenților, medicii atrag atenția cu privire la faptul că le afectează sănătatea. Aceste substanțe își pun amprenta asupra capacității de funcționare a creierului.

„Substanțele de abuz interferează cu dezvoltarea psihologică a creierului. Sunt studii care ne arată că pot să apară probleme de atenție, de memorie, de judecată morală și modifică centrul recompensei care se va activa doar la aceste substanțe. Este cu atât mai rău cu cât, acționează asupra unui creier în dezvoltare”, atrage atenția conf. dr. Florina Rad, medic primar in psihiatrie pediatrică, Spitalul Obregia – București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Consumul unor substanțe noi, necunoscute și care nu pot fi depistate prin teste îngreunează aplicarea tratamentului.

Pentru a le salva viața consumatorilor, medicii fac eforturi de a veni în sprijinul lor.

„Faptul că noi nu știm întotdeauna ce au consumat pacienții noștri, îngreunează procesul de intervenție în fază acută. Și aici avem nevoie de colegii din secțiile de toxicologie pentru monitorizarea somatică a pacientului pentru că toate aceste substanțe pot să dea, dincolo de problemele comportamentale, tulburări de ritm cardiac sau alte lucruri care pot pune în pericol viața persoanei”, a mai spus conf. dr. Florina Rad, medic primar in psihiatrie pediatrică, Spitalul Obregia – București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.