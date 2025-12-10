Implanturi cu termen de valabilitate. Cât durează VIDEO

Operația de implanturi reprezintă cea mai bună metodă de reabilitare a danturii. Există însă implanturi cu perioadă de valabilitate. Asta înseamnă că această soluție rezistă în timp, dar este nevoie ca implanurile să fie înlocuite. Sunt însă și cazuri fericite când durează toată viața.

Beneficiile implanturilor sunt foarte multe. Ele asigură o reabilitare completă și complexă a danturii. Implanturile se utilizează atunci când pacienții au edentații mari.

Implanturi cu termen de valabilitate

Viabilitatea unui implant dentar depinde de la un pacient la altul. Unii pot să le poarte ani buni, în timp ce în cazul altora este nevoie de înlocuire.

Totuși medicii ne recomandă să nu ascultăm acele discuții care garantează păstrarea implanturilor dentare toată viața. Astfel de situații nu corespund cu realitatea.

„Pacienții cu implanturi care au grijă de ele pot să le țină toată viața. Cei care le garantează din prima nu trebuie luați în seamă, pentru că totul ține de biologie” spune dr. Octavian Munteanu, medic stomatolog – specialist în implantologie, coordonator al Clinicii Omnia Dental, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Implant verus proteza mobilă

Multă vreme reabilitarea dentară se făcea cu ajutorul protezei mobile. Astăzi nu se mai folosește. Iar medicii nici nu o mai recomandă. Dezavantajele protezei mobile sunt multe.

„Nu vreau să creadă lumea că sunt împotriva implanturilor dentare, e mai mult bine decât să mergem pe protezele mobile. Decât să-ți pui proteză mobilă mai bine stai fără” mai spune dr. Octavian Munteanu, medic stomatolog – specialist în implantologie, coordonator al Clinicii Omnia Dental, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Există numeroase tipuri de implanturi dentare. Ele sunt montate doar în baza unei recomandări medicale. Tot medicul decide tipul, forma și și numărul implanturilor de care are nevoie un pacient. Totuși sunt considerate cea mai eficientă măsură de reabilitare a danturii.