Boala parodontală și riscurile ei VIDEO

Boala parodontală și riscurile pe care le are trebuie să ne îngrijoreze. Ceea ce trebuie să știe pacienții este că această afecțiune nu afectează dinții, ci gingia și osul în care sunt fixați. Boala parodontală și riscurile ei trebuie să reprezinte o prioritate. Dacă dinții se mișcă și gingiile sângerează, mergi la medic și cere ajutor.

Fumatul, stresul și alimentația nesănătoasă sunt printre factorii de risc ai bolii parodontale. Chiar dacă dinții par sănătoși, ei pot fi pierduți din cauza acestei afecțiuni.

Boala parodontală și riscurile ei

Cel mai mare risc al bolii parodontale este faptul că ne putem pierde dinții. În momentul în care gingiile se retrag și osul se resoarbe, dinții nu mai au în ce să rămână ficși. Astfel, ei devin mobili și cad. Boala parodontală și riscurile ei pentru sănătatea orală sunt imense.

„Parodontoza nu este o boală a dinților. Nu are nicio treabă cu ei. Putem să avem dinții perfect sănătoși și să ne trezim cu ei în mână” atrage atenția dr. Octavian Munteanu, medic stomatolog – specialist în implantologie, coordonator al Clinicii Omnia Dental, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Pericolul de pe internet

Medicii atrag atenția că în ultima perioadă, pe internet, apar clipuri în care este infirmată existența bolii parodontale. Specialiștii susțin că boala parodontală este reală, iar consecințele ei sunt grave.

De aceea nu este bine să nu luăm în seamă opiniile îndoielnice pe care le descoperim pe internet.

„În al doilea rând trebuie spus și faptul că parodontoza chiar există. Văd tot felul de variante că nu e o boală adevărată, că e inventată de medici. Sunt, culmea, și unii medici care afirmă asta. Oamenii astfel își pierd încrederea și ajung la noi când e prea târziu„ mai spune dr. Octavian Munteanu, medic stomatolog – specialist în implantologie, coordonator al Clinicii Omnia Dental, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Simptomele bolii parodontale sunt ușor de recunoscut. Este vorba despre sângerări gingivale fără o cauză anume, așa cum sunt traumatismele. Mobilitatea dinților. Dacă dinții se mișcă fără o cauză, mergi la medic. În urma unei evaluări a sănătății orale, medicul va dispune tratamentul de care ai nevoie.