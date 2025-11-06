Importanța consulturilor interdisciplinare înainte de intervențiile estetice, explicată de dr. Ioan Bogdan Furtună

Intervențiile estetice se bucură de o largă popularitate atât în rândul doamnelor, cât și în rândul domnilor. Înainte de a ajunge însă în cabinetul medicului estetician, este necesar ca persoanele care apelează la tehnici de înfrumusețare să beneficieze de consultații medicale amănunțite pentru a-și verifica starea de sănătate. Având în portofoliu 24 de cabinete medicale Centrul Medical „Dr. Furtună Dan”, poate oferi astfel de investigații.

Centrul Medical „Dr. Furtună Dan” și-a dezvoltat activitatea de a oferi consulturi interdisciplinare pentru a veni în sprijinul pacienților care doresc să beneficieze de intervenții estetice în cadrul acestei clinici.

„Înainte de o astfel de intervenție avem nevoie de mai multe controale. Neurologice, dermatologice…există foarte multe specialități în clinică, inclusiv alergologice. Și ginecologie avem. Avem 24 de specialități. Acesta a fost și conceptul, pentru că pacientul nu are mereu timp să alerge de la un consult la altul. În momentul în care un medic descoperă un diagnostic, el se consultă cu colegul din specialitatea respectivă. Și astfel, reușesc să dea cel mai bun diagnostic. Pentru că sunt consulturi interdisciplinare și se creează o legătură între specialiști” susține dr. Ioan Bogdan Furtună, fondator al Centrului Medical „Dr. Furtună Dan”.

Importanța recuperării post operatorii

După intervențiile chirurgicale estetice, foarte multe persoane se așteaptă ca noua înfățișare să fie identică celei pe care și-au dorit-o. Pentru a ajunge la acest moment, pacienții trebuie să treacă printr-o perioadă de recuperare. Medicii recomandă recuperarea pentru ca rezultatul intervenției estetice să fie cel dorit.

„Intervine un dezechilibru emoțional. De multe ori pacientul nu înțelege că după ce s-a finalizat intervenția chirurgicală nu este finalul. Există și perioada de recuperare, există și anumite echimoze, care nu trec imediat. Atunci pacientul are senzația că va rămâne cu acele vânătăi și nu vor trece. Nu este rezultatul final, mai este puțin de muncă. În cazul unei rinoplastii de exemplu, facem investigații pre operatorii ORL. Trebuie să rezolvăm și partea estetică, cât și cea funcțională” mai spune dr. Ioan Bogdan Furtună, fondator al Centrului Medical „Dr. Furtună Dan”

Fondatorul Centrului Medical „Dr. Furtună Dan”, dr. Ioan Bogdan Furtună, a fost prezent în cadrul Maratonului Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025, oferind informații utile și practice despre cele mai noi tendințe în estetică.