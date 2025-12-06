Importanța vaccinării împotriva bacteriei Streptococcus pneumoniae. Explicațiile medicilor din Timișoara

Când trebuie să ne vaccinăm
Streptococcus pneumoniae este bacteria responsabilă de sute de mii de decese anual, îndeosebi prin pneumonie, meningită și sepsis. Cea mai eficientă metodă de prevenire a infecțiilor cauzate de această bacterie este vaccinul pneumococic. Vaccinarea reduce nu doar riscul de boală invazivă, ci și severitatea infecției, scade numărul de spitalizări și limitează răspândirea bacteriei.

Schema de vaccinare include o doză de ser de 0,5 ml, iar administrarea se face intramuscular, în regiunea deltoidiana a brațului sau subcutanat.

„Vaccinul este recomandat persoanelor cu vârstă de peste 65 de ani, dar și adulților cu boli cronice, fie ele cardiace, pulmonare, renale sau diabet, precum și persoanelor cu boli oncologice, afecțiuni ale sistemului imunitar” potrivit medicilor Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara.

Vaccinul oferă protecție împotriva otitelor, sinuzitelor, a bronsitelor, pneumonii, septicemii, artrite septice, osteomielite, meningite pneumococice

 

