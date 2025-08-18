În stare gravă la spital după ce a înlocuit sarea cu bromură la recomandarea ChatGPT

O revistă americană a prezentat cazul unui bărbat de 60 de ani care, la recomandarea ChatGPT, a înlocuit sarea cu bromură și a ajuns în stare gravă la spital.

Pacientul le-a povestit medicilor că după ce a citit ce efecte negative poate avea sarea asupra sănătății, a întrebat aplicația AI ChatGPT cu ce ar putea înlocui sarea din dieta sa, începând astfel să ia bromură. A continuat asta timp de 3 luni. Bromura a fost folosită ca sedativ la începutul anilor 20.

Articolul în care a fost prezentat acest caz a fost redactat de specialiștii Universității Washington și a fost denumit „cum te poate îmbolnăvi, la propriu, utilizarea Inteligenței Arificiale”. Oamenii de știință susțin faptul că ChatGPT, precum și alte platforme de AI pot genera informații contrare, nedovedite științific și care pot pune în pericol sănătatea utilizatorilor de internet.

Replica OpenAI

OpenAI, compania care a creat ChatGPT, susține că platforma va fi mult mai eficientă în oferirea de rezultate, ca urmare a unei noi actualizări a chatbotului, unele din punctele forte ale platformei fiind chiar domeniul sănătății, potrivit The Guardian.