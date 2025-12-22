Încălzirea globală distruge alimentele. Au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și mai toxice

Un studiu dedicat analizei nutrienților din culturile agricole, pe fondul schimbărilor climatice, evidențiază modificări semnificative.

Astfel, se constată o scădere a nivelului de zinc, dar o creștere a nivelului de plumb.

Totul din cauza creșterii nivelului de dioxid de carbon din mediu. Astfel, alimentele sunt mai calorice, mai puțin nutritive, având un grad ridicat de toxicitate.

Sterre ter Haar, lector la Universitatea Leiden din Olanda, alături de alți cercetători au făcut un studiu referitor la modul în care plantele reacționează la un nivel ridicat de CO2.

Cercetarea a evidențiat că deși culturile au un randament îmbunătățit, devin mult mai puâin bogate în nutrienți.

„A fost o mare surpriză să vedem cât de dramatice au fost unele schimbări nutriționale și cât de diferite au fost acestea de la o plantă la alta”, a declarat ea pentru The Guardian.

Pentru a putea ajunge la aceste concluzii, oamenii de știință au analizat peste 60 de mii de măsurători pentru 32 de nutrienți și 43 de tipuri de culturi, inclusiv de orez, cartofi, roșii și grâu.