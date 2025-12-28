Infarct miocardic la 24 de ani. Pacienta, tratată la Spitalul Județean Constanța

Medicii Spitalului Județean Constanța au acordar îngrijiri medicale într-un caz extrem de rar. Este vorba despre cel al unei tinerei de 24 de ani care a suferit un infarct miocardic, fiind supusă unei intervenții chirurgicale.

În urma intervenției, tinerei paciente i-a fost montat un stend, operația fiind realizată de medicul Adnan Mustafa.

Reprezentanții unității medicale susțin faptul că tânăra reprezintă cel mai tânăr pacient care a suferit un infarct miocardic din istoria Spitalului Județean Constanța, potrivit publicației locale FocusPress.ro.

Medicii atrag atenția că, în cazul unei predispoziții genetice, infarctul miocardic poate aparea și la persoane foarte tinere. Astfel, prezentarea la spital odată cu apariția primelor simptome rămâne esențială.

