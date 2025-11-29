Infarctul, o problemă și pentru tineri. 11 cazuri de infarct în 24 de ore

Într-un interviu pentru Cotidianul.ro, Eugenia Foarfectă, realizatoare Medika TV, a vorbit cu medicul primar cardiolog Ștefan Busnatu despre problemele cardiovasculare ale românilor. Specialistul atrage atenția cu privire la faptul că incidența cazurilor de infarct a scăzut foarte mult în ultimii ani.

În ultima perioadă, la camerele de gardă ale spitalelor ajung tot mai multe persoane tinere care suferă un infarct. În ultimele 24 de ore, medicul primar Ștefan Busnatu a tratat 11 cazuri, majoritatea suferite de persoane cu vârste cuprinse între 43 și 60 de ani.

„Am avut 5 infarcte până la ora 19, 11 în total, pe toată garda. Spre surprinderea noastră din păcate am avut și un coleg medic care chiar în gardă a făcut infarct săracul, a ajuns la noi acum 5 ore și l-am instrumentat, i-am făcut procedura, am văzut că avea coronara dreaptă, vasul de pe partea dreaptă înfundat, l-am desfundat, i-am pus două stenturi acolo și este bine, este la terapie intensivă acum, a venit de la Spitalul din Oltenița, din gardă” a spus medicul Ștefan Busnatu.

