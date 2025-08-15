Infrastructura de sănătate din județul Olt modernizată cu 35 milioane de lei

Peste 35 de milioane de lei este valoarea proiectelor de modernizare a infrastructurii medicale din județul Olt. Investițiile au fost realizate cu fonduri oferite de PNRR, prin Ministerul Sănătății, și din bugetul administrației locale.

Banii au fost folosiți pentru modernizarea ambulatoriilor, renovarea cabinetelor și implementarea unor sisteme digitale performante.

La Spitalușl Județean de Urgență Slatina au fost aduse echipamente de ultimă generație și servicii medicale ce au fost adaptate pentru a îndeplini nevoile pacienților.

Toate aceste investiții au fost prezentate ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a realizat o vizită de lucru în județul Olt. „ Schimbarea se vede, se simte și se trăiește în județul Olt. Investim nu doar în clădiri și echipamente, ci și în respectul față de pacient. Când există viziune și responsabilitate, rezultatele devin realitate.”a declarat oficialul.

Totodată, unitatea medicală va beneficia de câte un aparat PET-CT și SPECT-CT, ce vor ajuta medicii să diagnosticheze boli grave.