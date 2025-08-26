Injecția dezvoltată în SUA pentru prevenția HIV, aprobată oficial în UE

Comisia Europeană a acordat oficial autorizația de comercializare a injecției dezvoltată în Statele Unite ale Americii, cu administrare semestrială, pentru prevenirea infecției HIV.

Substanța activă a acestui medicament este Lenacapavir și va fi vând în Europa sub înumele de Yeyuto.

În iunie, același produs farmaceutic a fost autorizat în Statele Unite ale Americii în luna iunie sub numele de Yeztugo. Aprobarea Comisiei Europene se aplică pentru utilizarea în cadrul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în Norvegia, Islanda și Lichtenstein.

Înainte ca medicamentul să fie pus la dispoziția pacienților, compania producătoare va fi nevoită să stabilească prețurile produsului, precum și condițiile de compensare în raport cu fiecare sistem de sănătate din statele membre UE.

În SUA, prețul cu care este vândut Yeztugo este de 28 mii de dolari pe an. O parte din asiguratorii americani amână acoperirea costurilor pentru acest medicament, din cauza prețurilor prea mari prin comparație cu medicamentele generice.

Medicamentul previne infectarea cu virusul HIV, transmis pe cale sexuală la adolescenți și adulți.

Studiile clinice au arătat că Lenacapavir este eficient în proporție de 100% în ceea ce privește prevenirea HIV.