INSP – 11 noi decese provocate de gripă în România

Institutul Național de Sănătate Publică informează că în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie, la nivel național, s-au înregistrat alte 11 decese provocate de gripă. Astfel, numărul deceselor din acest sezon a ajuns la 68.

„În săptămâna 26.01.2026 – 01.02.2026 (S 05/2026) au fost raportate: 112.896 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrânduse cu 7.6% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (104.973) şi cu 34.7% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (172.877). Variaţia în minus faţă de media calculată de 132.435 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 14.8%” potrivit INSP.

La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvenţiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K.

”Au fost comunicate 11 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 68 decese confirmate cu virus gripal. (…) Cele 68 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 1 la 5-14 ani; 5 la 15-49 ani; 6 la 50-64 ani; 56 la ≥65 ani”, conform INSP.