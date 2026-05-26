INSP: Aproxiamtiv 40% din cazurile de cancer pot fi prevenite printr-un stil de viață sănătos

O analiză a Institutului Național de Sănătate Publică arată că un stil de viață sănătos poate ajuta la prevenirea a aproximativ 40% din cazurile de cancer.

Statistica a fost prezentată cu ocazia Săptămânii Europene de Luptă Împotriva Cancerului 25-31 mai 2026.

„În ciuda progreselor științifice și terapeutice din ultimele decenii, factorii de risc pentru cancer rămân foarte răspândiți. De aceea, prevenția – de la renunțarea la fumat și consum de alcool, până la adoptarea unei alimentații echilibrate și activitate fizică efectuată cu regularitate – rămâne cea mai eficientă modalitate de a reduce riscul de cancer. Este nevoie de responsabilitate individuală, dar și de acțiune colectivă, pentru a crea un mediu care sprijină alegerile sănătoase”, arată INSP.

În România sunt diagnosticate cu cancer aproximativ 300.000 de persoane, iar 14% dintre pacienți prezintă risc de deces înainte de 75 de ani.

„Prin intermediul programului național de screening pentru cancerul de col uterin, precum și prin intermediul programelor regionale de screening finanțate din fondurile europene pentru cancerul de sân, cancerul colorectal și pulmonar, România a făcut pași importanți în direcția depistării precoce. Totodată, prin Programul Sănătate 2021-2027 sunt alocate resurse importante pentru modernizarea infrastructurii de diagnostic și tratament oncologic” susține INSP.