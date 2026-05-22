INSP infirmă suspiciunea de hantavirus din Caraș-Severin

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Institutul „Cantacuzino” a infirmat rezultatul privind suspiciunea de hantavirus, în cazul bărbatul din Reșița, internat la Spitalul Județean din Caraș-Severin.

„În urma analizelor probelor biologice efectuate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ‘Cantacuzino’, cazul a fost infirmat, rezultatele fiind negative pentru infecţia cu hantavirus. Investigaţiile medicale continuă conform conduitei stabilite de medicii curanţi, în vederea identificării cauzei simptomatologiei pacientului”, a transmis INSP.

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