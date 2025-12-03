Institutul Oncologic București, centru de referință în tratamentul cancerului de sân VIDEO

Institutul Oncologic din București este un important centru medical care acordă tratament, diagnostic și investigații moderne pacienților oncologici. Medicii care profesează aici recunosc faptul că, mai ales pentru investigațiile care vizează cancerul de sân, pacientele vin din toate zonele țării.

„Institutul Oncologic București este un centru de referință la nivel național, iar adresabilitatea este din toată țara. Chiar și din cele mai îndepărtate zone vin la noi. Am avut recent o pacientă care a venit cu avionul de la Timișoara. A veni la noi la tratament, nu a dorit să facă tratamentul la dânsa în județ” spune dr. Aniela Nodiți, medic chirurg – supraspecializare în chirurgie oncologică în cadrul Institutului Oncologic din București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Institutul Oncologic din București a făcut eforturi semnificative pentru a-și dezvolta capacitatea de diagnostic și tratament. Totul în beneficiul pacientelor.

„Aici există infrastructura necesară necesară pentru managementul complet în cazul cancerului de sân. Mă refer aici la investigații imagistice, la biopsii, avem posibilitatea să facem biopsii. Avem posibilitatea de a realiza tratamente chirurgicale și sistemice…Este o echipă multidisciplinară care se ocupă de paciente de la primul consult, la îndrumarea lor către ivestigații imagistice, la diagnostic și tratament” mai spune dr. Aniela Nodiți, medic chirurg – supraspecializare în chirurgie oncologică în cadrul Institutului Oncologic din București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.