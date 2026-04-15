Intervenție SMURD cu scandal, la Botoșani. Ce acuzații le sunt aduse paramedicilor

Un echipaj SMURD din Botoșani este acuzat de rudele unui bărbat, decedat în urma unui stop cardio-respirator, faptul că nu ar fi acordat primul ajutor unei persoane căreia is a- făcut rău la locul respectivei intervenții.

Oficialii serviciului de urgență spun că intervenția SMURD este reglementată și că toți pacienții trebuie înregistrați separat în sistemul de urgență.

Intervenție SMURD cu scandal

Acest incident a avut loc după ce un apel la 112 anunța faptul că un bărbat se simte foarte rău. Echipajul SMJURD a intervenit la fața locului, dar respectivul bărbat nu a mai putut fi salvat.

Din cauza șocului, soția bărbatului a început să se simtă rău, iar rudele spun acum că paramedicii ar fi refuzat să o consulte, potrivit TVR Info.

Ce spun oficialii SMURD Botoșani

Într-o declarație pentru sursa citată, oficialii SMURD Botoșani explică modul în care se realizează intervențiile.

„Decizia prin care se stabilește locul de acordare a îngrijirilor medicale îi aparține șefului de echipaj, în speță medicul. Aceste îngrijiri pot fi finalizate fie la locul intervenției, fie în serviciul UPU al Spitalului Județean”, a declarat Ramona Guraliuc, reprezentant SMURD.