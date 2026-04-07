Investigațiile CT de care a beneficiat astăzi Mircea Lucescu la Spitalul Universitar de Urgență București au fost explicate, printr-o postare pe Facebook, de medicul primar cardiolog al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, Ștefan Busnatu.

Medicii SUUB au luat în calcul să-l opereze pe Mircea Lucescu și să-l conecteze la un sistem de asistare mecanică a funcției cardiace, ECMO. Dar cât de posibil mai este să se realizeze acest tratament?

Investigațiile CT, explicațiile medicului Ștefan Busnatu

Medic cu experiență în tratarea cazurilor severe, dr. Ștefan Busnatu a vorbit despre complicațiile care au apărut în cazul lui Mircea Lucescu, explicând și care sunt opțiunile terapeutice din prezent.

„Din păcate, aceste lucruri arată că nu doar inima e extrem de șubrezită, cât și creierul și plămânii. Din cauză că s-au format cheaguri de sânge pe circulație, și creierul, și plămânii au început să sufere foarte mult. Sunt cheaguri de sânge care au plecat și spre cap, dând accident vascular cerebral, au plecat și în arterele care intră în plămâni.

La momentul acesta, nivelul de afectare a organismului este pluriorgan. Și inima, și creierul, și componenta pulmonară. Ceea ce sugerează că statusul este extrem de grav la momentul acesta” susține medicul Ștefan Busnatu.

ECMO, riscuri ridicate, beneficii limitate

În cazul lui Mircea Lucescu, medicul Ștefan Busnatu consideră că procedura ECMO vine cu riscuri mari.

„În principiu, procedura de circulație extracorporală mecanică prezintă și ea riscuri, adică nu e o procedură care să nu prezinte riscuri la momentul în care este inițiată. Unul dintre riscuri e apariția de cheaguri. Acum, în contextul în care există deja cheaguri apărute în corp, s-ar putea ca riscul de montare a unui astfel de dispozitiv să fie mai mare decât potențialele beneficii” consideră specialistul.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Într-un comunicat de presă, Spitalul Universitar de Urgență București a oferit informații de ultimă oră despre starea lui Mircea Lucescu (80 de ani).