Investiții PNRR în Sănătate, continuate cu sprijinul Ministerului Sănătății

56 de acte adiționale, esențiale pentru continuarea unor investiții PNRR, au fost semnate de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Documentele permit continuare unor investiții finanțate prin PNRR care, astfel, vor fi încheiate.

„Documentele semnate vizează extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente performante (CT, RMN, ecografie) a ambulatoriilor de specialitate, reducerea infecțiilor nosocomiale și creșterea siguranței pacienților, dezvoltarea secțiilor ATI dedicate nou-născuților și pentru programele de screening neonatal, digitalizarea spitalelor publice și a serviciilor medicale, digitalizarea Direcțiilor de sănătate publică, a Serviciilor de ambulanță și a instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, construcția unui centru comunitar și dotarea unui cabinet de planificare familială”, potrivit unei informări a Ministerului Sănătății.