Japonia, țara cu cei mai longevivi oameni. Peste 100 mii de cetățeni au depășit vârsta de 100 de ani

Japonia poate fi numită pe drept cuvânt țara cu cea mai ridicată speranță de viață din lume sau chiar „națiunea centenarilor”. Autoritățile centrale nipone au anunțat faptul că în Japonia există peste 100 mii de persoane careu au trecut de vârsta de 100 ani.

Numărul japonezilor care au ajuns la vârsta de 100 de ani sau chiar au depășit-o a crescut semnificativ, ajungând la peste 100 mii de persoane. Ministerul Sănătății arată că din numărul total al japonezilor de peste 100 de ani, 88% sunt femei, potrivit BBC.

Ceea ce-i ține în viață atâta timp pe japonezi este dieta sănătoasă. Cu toate acestea, Japonia se confruntă cu o îmbătrânire accentuată a populației și cu o rată foarte scăzută a natalității.

Dieta japonezilor se bazează foarte mult pe alimente precum peștele și legumele. De asemenea, statul are o rată a obezității foarte scăzută. Femeile sunt cele mai disciplinate când vine vorba despre alimentație sănătoasă, de aceea nu e de mirare că în rândul acestora există cei mai multe persoane care au depășit vârsta de 100 de ani.

Totodată, japonezii nu se declară nici mari amatori de zahăr sau sare, deși în alte părți ale lumii consumul acestor ingrediente a crescut semnificative în ultimii ani, Japonia a inițiat chiar o campanie publică prin care a convins oamenii să reducă consumul de zahăr și sare.