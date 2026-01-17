Legea care permite vaccinarea gratuită anti-HPV, pentru fete și băieți cu vârsta între 11 și 26 de ani, promulgată de președinte

Nicușor Dan a promulgat legea care prevede accesul gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru fetele și băieții cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani. De asemenea, în actul normativ este cuprinsă și testarea gratuită pentru depistarea cancerului de col uterin.

„”Acest tip de cancer, care afectează grav viaţa mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecţia cu HPV” potrivit unui mesaj transmis de Nicușor Dan, prin intermediul contului său de Facebook.

România este una dintre țările europene unde incidența cancerului de col uterin se menține ridicată. De asemenea, țara noastră are cea mai ridicată mortalitate provocată de această boală la nivelul Uniunii Europene.
Anul trecut, la nivel național, s-au înregistrat 3368 de cazuri noi de cancer de col uterin.

Datorită vaccinării anti-HVP, țări precum Australia sau Danemarca au renușit să eradicheze boala.

