Legea privind reforma în sănătate, promulgată. Nicușor Dan: Medicii de familie vor putea deschide mai ușor puncte de lucru în localitățile mici

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat public faptul că zilele acestea a promulgat legea care permite reforma sistemului medical din țara noastră. Acest proiect face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Potrivit președintelui Nicușor Dan, această lege va permite medicilor de familie să-și deschidă mai ușor puncte de lucru în localitățile rurale mici și, totodată, conferă pacienților cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză sau cancer) dreptul de a beneficia de servicii spitalicești decontate integral în regim de spitalizare de zi.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care ne va permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătăţii. Acest proiect face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. Prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitaliceşti decontate integral în regim de spitalizare de zi” transmite Nicușor Dan, președintele României.

Totodată, în declarația sa, șeful statului mai arată faptul că actul normativ conferă mai multă autonomie medicilor de familie în deciziile profesionale.

„Aplicarea acestei legi va creşte calitatea şi eficienţa serviciilor pentru că reforma înseamnă corectitudine, transparenţă sporită în folosirea fondurilor publice, obiectivul final fiind un act medical mai bun pentru fiecare cetăţean” adaugă Nicușor Dan.