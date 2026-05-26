Legea salarizării unitare scoate sindicatele din Sănătate în stradă

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Sindicaliștii SANITAS resping proiectul legii salarizării unitare și avertizează cu proteste de amploare.

„Consiliul Naţional SANITAS s-a reunit astăzi în şedinţă de urgenţă, ca reacţie la publicarea proiectului noii legi a salarizării unitare, iar concluzia este una fără echivoc.

Forma făcută publică reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi şi este departe de angajamentele şi principiile discutate cu reprezentanţii guvernului în ultimele luni de negocieri”, potrivit SANITAS.

Sindicaliștii din sănătate și asistență socială avertizează că noul proiect de lege va diminua sau va bloca veniturile pentru mai mult de jumătate dintre angajați, contrar promisiunilor de majorare.

„Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, se mai arată în comunicat.

Categorii: Exclusiv
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