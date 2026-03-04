Lipsa unui program de screening pentru cancerul de sân favorizează creșterea mortalității VIDEO

România are în continuare o rată ridicată a deceselor din cauza cancerului de sân. Specialiștii susțin faptul că situația este generată de lipsa unui program de screening cu ajutorul căruia femeile să beneficieze de controale regulate care să le ajute să descopere boala în stadii incipiente.

„Mortalitatea prin cancer de sân în România este foarte mare pentru că nu avem un program de screening. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult să descoperim majoritatea cancerelor în stadii incipiente” susține dr. Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie și imagistică medicală, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

În zonele urbane, cu precădere, femeile știu să meargă la controale regulate pentru a vedea ce se întâmplă cu organismul lor. În mediul rural însă situația este complet opusă. De aceea, un program de screening ar putea ajuta toate femeile, indiferent de zona de reședință, să meargă la medic.

„Fără acest program, sunt femei care vin și sunt conștiente și știu că trebuie să facă aceste controale precoce. Dar sunt și femei care poate au mai puțin acces la aceste informații sau consideră că nu li se poate întâmpla lor. Când ar exista un program de screening național, toate femeile ar putea primi o invitație acasă și atunci, practic, nu ar mai putea exista problema că nu știu despre ce e vorba” mai spune dr. Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie și imagistică medicală, Doctor în Științe Medicale, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.