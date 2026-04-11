Lista spitalelor din București care acordă asistență medicală de Paște

Un număr de nouă unități medicale pentru adulți și copii vor asigura asistența medicală în Capitală, în perioada 10 – 13 aprilie 2026. De asemenea, la datorie vor fi și medicii Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, potrivit Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

În intervalul menţionat, vor funcţiona pentru urgenţe următoarele unităţi sanitare:

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00;

Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ;

Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99;

Spitalul Clinic de Urgenţă ” Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90;

Spitalul Clinic de Urgenţă ” Bagdasar-Arseni” – tel: 021/334.30.25;

Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri – tel: 021/224.09.47;

Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66;

Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26.

Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti va avea program normal de lucru, cu menţiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală, afirmă sursa citată. Solicitările populaţiei vor fi preluate la 112.

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va asigura un serviciu de gardă permanent la telefoanele: 0747.165.471; 0722.659.492.