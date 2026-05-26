Lista unităților medicale care vor asigura asistența medicală de 1 iunie

1 iunie 2026 a fost declarată zi liberă legală. Astfel, nouă unități medicale, dar și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală în această zi.

Vor funcționa pentru urgențe următoarele unități sanitar

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca – tel: 021/599.23.00;

Spitalul Clinic de Urgență Universitar – tel: 021.318.05.23 și 021.601.24.00;

Spitalul Clinic de Urgență ‘Sf. Pantelimon’ – tel: 021/255.40.99;

Spitalul Clinic de Urgență ‘Sf. Ioan’ – tel: 021/334.51.90;

Spitalul Clinic de Urgență ‘Bagdasar-Arseni’ – tel: 021/334.30.25;

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47;

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu’ – tel: 021/316.93.66;

Spitalul Clinic de Urgență Copii ‘M.S. Curie’ – tel: 021/460.30.26.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru, cu mențiunea că va asigura și eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările populației vor fi preluate la 112.