„Looksmaxxing”, trendul care pune presiune periculoasă pe adolescenți

Un nou fenomen viral, numit „looksmaxxing”, se răspândește rapid pe rețelele sociale și stârnește îngrijorare în rândul specialiștilor. Trendul promovează ideea că valoarea unui băiat depinde în primul rând de aspectul fizic, iar pentru a atinge un ideal „hiper-masculin”, unii adolescenți ajung să recurgă la metode riscante, relatează BBC.

Promisiuni rapide, riscuri ascunse

Pe TikTok și în alte comunități online, mii de videoclipuri promit transformări spectaculoase: un maxilar mai bine definit, trăsături simetrice sau un corp perfect sculptat. În spatele acestor promisiuni se află însă o presiune constantă asupra tinerilor, care ajung să creadă că nu sunt suficient de valoroși dacă nu se încadrează în aceste standarde.

Unele recomandări sunt inofensive — sport, alimentație echilibrată, îngrijirea pielii sau schimbarea stilului vestimentar. Problema apare atunci când în aceleași comunități circulă metode radicale și nevalidate științific.

De la „mewing” la practici periculoase

Printre tehnicile promovate se numără „mewing”, o metodă care pretinde că poate modifica forma maxilarului prin poziționarea limbii, sau dispozitive pentru „antrenarea” feței. Mai grav, unele videoclipuri încurajează lovirea oaselor feței pentru a le remodela sau utilizarea hormonilor fără supraveghere medicală.

Experții avertizează că astfel de practici pot provoca probleme dentare, dureri cronice sau dezechilibre hormonale.

Impact emoțional puternic asupra băieților

Psihologii subliniază că fenomenul afectează nu doar sănătatea fizică, ci și pe cea emoțională. Dacă presiunea legată de aspect era asociată în trecut mai ales cu fetele, acum aceleași mecanisme se extind și asupra băieților.

Adolescenții ajung să se compare constant cu imagini idealizate de pe internet și să își evalueze valoarea personală în funcție de atractivitate. Această presiune poate duce la anxietate, depresie sau tulburări de imagine corporală.

Rețelele sociale amplifică fenomenul

Tinerii petrec ore întregi pe platforme precum TikTok, unde conținutul este rareori verificat. În aceste comunități, atractivitatea devine o competiție, iar băieții sunt evaluați după criterii rigide, uneori chiar prin sisteme de „notare”.

Ce pot face părinții

Specialiștii îi îndeamnă pe părinți să fie atenți la semne precum preocuparea excesivă pentru aspect, comparațiile constante sau schimbările bruște de comportament — diete restrictive, antrenamente exagerate sau obsesia pentru „perfecțiune”.

Dialogul deschis și educația media sunt esențiale. Adolescenții trebuie să înțeleagă că imaginile din online sunt adesea filtrate și că valoarea unei persoane nu se rezumă la felul în care arată.