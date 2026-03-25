Luna Europeană de Conștientizare a Cancerului Colorectal. Mesajul medicilor către pacienți

Martie este luna de conștientizare a cancerului colorectal. Pe această cale, medicii Institutului Național de Sănătate Publică, alături de cei ai Institutului Clinic Fundeni explică faptul că această boală oncologică poate fi prevenită înainte de apariția simptomelor, prin screening.

Recomandarea medicilor este ca toate persoanele de peste 50 de ani să facă, odată la doi ani, testul FIT (imunochimic fecal).

„Cancerul colorectal este unul dintre puţinele cancere care pot fi prevenite şi depistate înainte de apariţia simptomelor prin screening. Polipii precanceroşi cresc lent, uneori ani de zile, în perioada în care screeningul îi poate identifica şi îndepărta” potrivit mesajului transmis de specialiști.

Tipuri de screening ce pot fi făcute

Screeningul în cazul cancerului colorectal poate depista boala înainte de apariția simptomelor și reduce mortalitatea cu până la 33%. Există două metode de realizare a screeningului:

Testul imunochimic fecal (FIT) – acest test are rolul de a depista urmele microscopie de sânge din scaun. El se poate efectua acasă, este nedureros și nu necesită o pregătire specială;

Colonoscopia – presupune examinarea interiorului intestinului gros.

„Permite atât depistarea, cât şi îndepărtarea polipilor în aceeaşi procedură. Se face sub anestezie, durează 20–30 de minute şi se repetă la 5 ani dacă rezultatele sunt normale. Este recomandată ca investigaţie de confirmare după un test FIT pozitiv şi ca primă opţiune pentru persoanele cu risc crescut” mai spun specialiștii.

În România, Testul FIT este disponibil prin proiectul ROCCAS, cofinanţat din fonduri europene.

”Dacă aveţi între 50 şi 74 de ani, veţi primi kitul de la medicul dvs. de familie. Este primul pas — simplu, rapid şi gratuit. Nu aşteptaţi simptomele. Screeningul există tocmai pentru că boala nu anunţă”, mai arată specialiştii.