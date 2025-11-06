VIDEO Maraton Medika TV – Dr. Constantin Stan, clinicile Cronos Med: „Tendințele sunt către naturalețe”

Medika TV a lansat o ediție maraton, dedicată esteticii și noilor tendițe în domeniu, din anul 2025. Cei mai mari specialiști în domeniu sunt prezenți în studio pentru a oferi informații relevante despre acest subiect.

Printre invitații prezenți la Maraton Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025 s-a numărat și medicul Constantin Stan, chirurg estetician, fondator al grupului de clinici Cronos Med. Acesta a explicat că tendințele actuale se orientează către recăpătarea naturaleții.

„ Vorbim de chirurgiea estetică în 2025, tendințele de acum sunt să recăpătm naturalețea, să reintroduem bunul simț în chirurgia estetică. Dar bunul simț nu doar în modul în care noi creăm în sufletul pacientei acea experiență pe care o ducem în zona naturalului” a declarat dr. Constantin Stan.