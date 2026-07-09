Vacanță de vară alături de cei mici. Sfaturi pentru părinți

Foarte mulți părinți pleacă în vacanță alături de copii. Totuși, adulții trebuie să se asigure că locurile unde ajung nu vor da peste cap sănătatea copiilor.

„Este foarte importantă planificarea spațiului unde copiii merg în vacanță cu părinții. Asta înseamnă să știe dinainte de a pleca unde este locația, ce tip de alimentație se consumă și ce vor să facă în vacanță” susține dr. Mihaela Niță, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

La vârstele foarte mici este important ca cei mici să fie duși în spații sigure.

„La vârste mici contează spații sigure, alimentația trebuie să fie foarte sigure. Cu sugarii, de exemplu, mai ales dacă părinții pleacă la mare, ei trebuie expuși dimineața și seara la aerosoli. Aerul marin face bine respirației” susține dr. Mihaela Niță, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.