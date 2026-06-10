Marketingul agresiv în stomatologie. Dușman sau necesitate? Ce spune medicul Lorelei Nassar

Peste tot în jurul nostru suntem invadați de reclame care promovează servicii medicale stomatologice. Multe dintre ele promit rezolvarea rapidă și fără durere a problemelor dentare, dar în realitate nu este deloc așa. Este doar marketing agresiv, iar pacienții nu ar trebui să dea crezare reclamelor lipsite de onestitate.

„Marketingul agresiv este unul dintre marii dușmani ai tuturor sistemelor, cu atât mai mult când vine vorba despre sănătate. Deseori, acest marketing agresiv se bazat pe supoziții nefondate. Se exagerează o realitate despre care se dau prea puține amănunte” susține dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Pacienții sunt încurajați să nu mai de crezare acestui tip de marketing, pentru că își pun în pericol propria sănătate.

„Oamenii dau crezare acestor lucruri și se duc către clinici, spitale sperând în miracole. Deseori nu se întâmplă. Nu există scurtcircuitări, corpul uman funcționează după reguli clare, are nevoie de termenele lui de vindecare. Iar singurul prejudiciat este pacientul”, mai spune dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.