Măsurile cerute de Alexandru Rogobete în contextul crizei de apă din Prahova

Ministrul Sănătății a solicitat Direcției de Sănătate Publică a județului Prahova să nu permită furnizarea apei potabile înaintea unui control microbiologic.

Aflat în control în județul Prahova, oficialul a declarat drept „conștiență administrativă” măsura DSP Prahova de a se opune distribuirii de apă menajeră în sistemul centralizat al localităților unde nu poate fi furnizată apa potabilă.

„Am păstrat legătura constant cu DSP Prahova şi i-am rugat să facă treaba până la capăt, adică până când apa nu are un control microbiologic, respectiv până nu respectă indicatorii fizico-chimici pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată să nu ridice restricţionarea. Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice, până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia” a declarat Alexandru Rogobete.