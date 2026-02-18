Medic psihiatru, despre mesajele RO-Alert din București: Nu orice ninsoare e un dezastru

Codul roșu de viscol emis de meteorologi pentru zona București-Ilfov a fost anunțat, la ora 4:00 dimineața, printr-un mesaj RO-Alert. Oamenii s-au panicat în momentul în care avertizarea a venit, iar pe rețelele sociale au existat multe comentarii cu privire la această situație.

Medicul psihiatru Cristian Paparau, profesor universitar în București, a explicat faptul ce efecte poate avea acest tip de avertizări asupra psihicului oamenilor, mai ales în cazul celor care suferă de anxietate.

„M-a trezit la 5 dimineaţa un sunet strident de RoAlert. Să îmi sară inima din piept. Mesaj de avertizare meteo…. afară – linişte. O palmă de zăpadă aşezată cuminte peste noapte. La ora 7, încă unul un RoAlert. Şi m-am întrebat: când am început să ne speriem de iarnă? Acum 20–30 de ani, o ninsoare ca aceasta era pur şi simplu … iarnă. Drumuri curăţate mai greu, poate o întârziere, poate o zi în care lucrurile mergeau mai încet, dar nu era trăită ca un pericol iminent. Astăzi, înainte să vedem fulgii, auzim alarma”, afirmă Cristian Paparau, medic psihiatru şi profesor universitar în Bucureşti.

Potrivit medicului, din punct de vedere psihiatric, fiecare „alertă stridentă” activează în creier exact acelaşi sistem care se activează în faţa unui pericol real.

„Amigdala nu face diferenţa între «pericol major» şi «posibil inconvenient». Corpul reacţionează la sunet, nu la cantitatea de zăpadă. Creşte ritmul cardiac, creşte tensiunea arterială, se eliberează cortizol, somnul se fragmentează”, explică medicul.

El adaugă că pentru un om cu anxietate, cu atacuri de panică sau cu vulnerabilitate la stres, aceste „declanşatoare repetate” nu rămân neutre, ci pot genera atacuri de panică nocturne, hipervigilenţă pe parcursul zilei, senzaţia de pericol difuz, fără obiect clar.