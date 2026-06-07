Medic rezident al Spitalului Floreasca, fără suflare într-o baie a unității medicale

În vârstă de 32 de ani, un medic rezident al Spitalului Clinic de Urgență București (Floreasca) a fost găsit mort în toaleta unității medicale. În cauză as fost deschisă o anchetă a Parchetului de pe lângă Tribunalului București.

„Ieri, 6 iunie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 14.45, cu privire la faptul că în grupul sanitar al unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 1 a fost găsit inconştient un cadru medical. Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind un medic rezident, un bărbat, în vârstă de 32 de ani”, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.

Colegii săi au încercat să-i acorde primul ajutor însă manevrele de resuscitare nu au reușit.

Surse apropiate anchetei afirmă că bărbatul era rezident în ultimul an, la Medicină de Urgenţă la Spitalul de Urgenţă Floreasca, şi că abia intrase în gardă. El a fost găsit în stop cardio-respirator şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.