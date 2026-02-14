Medicamente retrase de pe piață la recomandarea Agenției Europene a Medicamentului

Specialiștiii din cadrul Agenției Europene a Medicamentului au transmis o recomandare cu privire la retragerea de pe piața din Uniunea Europeană a medicamentelor care conțin lemavisol,

Aceste produse farmaceutice sunt recomandate pentru tratamentul infecțiilor cu viermi paraziți. Recomandarea Agenției Europene a Medicamentului vine în contextul unor îngrijorări legate de eficacitatea și siguranța acestor medicamente. Studiile de specialitate au evidențiat faptul că lemavisolule ste asociat cu leucoencefalopatie, o reacție adversă rară, dar severă, fiind afectată substanța albă a creierului.

Conform informațiilor oficiale, aceste simptome pot să apară chiar și după administrarea unei singure doze, într-un interval de timp cuprins între o zi și chiar câteva luni de la inițierea tratamentului.

„Informaţiile analizate de PRAC au arătat că leucoencefalopatia poate apărea după o singură doză de levamisol şi că simptomele se pot dezvolta la câteva luni după tratament. Evaluarea nu a identificat măsuri de reducere a riscului şi nici categorii de persoane cu risc mai mare sau mai mic. În plus, în Uniunea Europeană sunt autorizate şi alte medicamente pentru tratamentul infecţiilor cu viermi paraziţi. Având în vedere că levamisolul este utilizat pentru tratarea unor infecţii parazitare uşoare, iar leucoencefalopatia indusă de levamisol este o afecţiune gravă, cu debut imprevizibil, PRAC a concluzionat că beneficiile acestor medicamente nu mai depăşesc riscurile şi a recomandat retragerea autorizaţiilor de punere pe piaţă în Uniunea Europeană” potrivit unui comunicat de presă al Agenției Europene a Medicamentului.