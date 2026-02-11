Medicii SANITAS, reacție față de decizia premierului de a-i obliga pe absolvenții de medicină să rămână în țară

Medicii din cadrul Federației SANITAS au tranmis un mesaj public față de declarația făcută de premierul Ilie Bolojan prin care acesta susține că absolvenții de medicină ar trebui obligați să rămână în țară preț de câțiva ani, apoi să poată pleca în străinătate.

Divizia Medicilor SANITAS înţelege preocuparea autorităţilor privind deficitul de personal medical şi recunoaşte investiţia statului în formarea profesională a medicilor prin finanţarea studiilor şi a rezidenţiatului. Cu toate acestea, ne exprimăm ferm şi fără echivoc DEZACORDUL faţă de orice tentativă de a transforma educaţia medicală finanţată de la buget într-o obligaţie de muncă impusă ulterior absolvirii”, potrivit unui comunicat de presă al medicilor din cadrul Federației SANITAS.

Medicii consideră că învățământul public este un drept constituțional și nu un contract care să nască obligații profesionale.

”Libertatea alegerii locului de muncă este garantată de Constituţia României şi de principiile europene”, au mai transmis medicii.