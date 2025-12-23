Medicii stomatologi cer modificarea Ordonanței «Trenuleț»: Asistența medicală stomatologică trebuie inclusă în perioada 2027-2028

Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită modificarea proiectului Ordonanței de Urgență privind Codul Fiscal astfel încât finanțarea pentru asistența medicală stomatologică să fie inclusă în perioada 2027-2028.

Oficialii CMSR susțin că au avut discuții cu Ministerul de Finanțe, primid asigurări că în 2026 finanțarea pentru serviciile de asistență stomatologică nu va suferi modificări.

Astfel, sumele pentru asistența medicală stomatologică de anul viitor vor avea aceeași valoare ca cele din trimestrul IV al anului 2025.

Totuși CMSR a transmis Ministerelor de Finanțe și Sănătății o solicitare de revizuire a proiectului de act normativ prin care dorește finanțarea serviciilor de medicină stomatologică prin FNUASS să fie inclusă explicit pentru perioada 2027 – 2028, similar celorlalte specialități medicale ambulatorii.

„Datele oficiale arată că, deși în anul 2024 a fost menținută finanțarea pentru serviciile stomatologice, iar numărul pacienților care au beneficiat de tratamente decontate aproape s-a dublat față de anul precedent, doar aproximativ 3,4% din populație a avut acces efectiv la astfel de servicii. În același timp, finanțarea stomatologiei a scăzut constant în ultimele decenii, ajungând la sub 1% din bugetul FNUASS, mult sub media europeană. În lipsa includerii explicite a finanțării serviciilor stomatologice prin FNUASS începând cu anul 2027, accesul populației la servicii stomatologice decontate ar fi grav afectat, cu riscul eliminării acestora din sistemul public de asigurări de sănătate. Consecințele cele mai grave s-ar răsfrânge asupra copiilor, categorie care beneficiază în prezent de gratuitate de 100% pentru serviciile stomatologice de bază. O astfel de situație ar conduce la reducerea drastică a serviciilor preventive și curative de bază, la creșterea plăților directe suportate de pacienți și la accentuarea inechităților în accesul pacienților la îngrijiri de sănătate orală” potrivit unui comunicat remis Agerpres de către CMSR.