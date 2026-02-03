Medicul oftalmolog Teodor Holhoș: „Controalele la vârste mici sunt necesare pentru depistarea ochiului leneș”

Controalele medicale oftalmologice efectuate la vârste foarte mici pot evidenția probleme medicale care pot afecta calitatea vieții viitorilor adulți. Una dintre ele este ochiul leneș. Medicii recomandă ca primul control oftalmologic al copilului să fie realizat în jurul vârstei de 6 luni.

Astăzi, cabinetele oftalmologice utilizează aparatură modernă, iar consultul la oftalmolog, chiar și la vârste nici, nu va presupune un stres pentru copii.

„E foarte important să mergem la control cu copilul de la vârstă mici. Iar când spun asta mă refer încă de la 6 luni. Avem un aparat care face o poză la ochi de la un metru distanță, fără picături și ne spune aparat dacă există dioptrii sau diferențe între ochi. Poate apărea ochiul leneș” recomandă dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog, fondatorul Clinicilor „Dr. Holoș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În cazul ochiului leneș, prezența în cabinetul medicului oftalmolog trebuie făcută până la vârsta de 7 ani. După această vârstă, problema de vedere nu mai poate fi corectată.

„E important de știut acest detaliu, pentru că această problemă oftalmologică poate fi corectată doar până la vârsta de șapte ani. De aceea e important ca părinții să meargă cu cei mici la doctor. Cel mai târziu la 3 ani, când copilul deja comunică și poate spune dacă vede bine” mai spune dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog, fondatorul Clinicilor „Dr. Holoș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.