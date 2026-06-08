Medicul rezident, decedat la Spitalul Floreasca. Reacția Colegiului Medicilor din România

Un medic de 32 de ani, rezident în cadrul Spitalului Clinic de Urgență (Floreasca) București a fost descoperit mort într-o toaletă a unității medicale. S-ar părea că medicul și-ar fi injectat fentanil. O reacție privind această acuzație a venit din partea Colegiului Medicilor din România.

„Referitor la acest caz punctual nu pot să fac niciun fel de afirmaţie până când nu văd rezultatele raportului medico-legal. Nu aş vrea să facem niciun fel de afirmaţie, speculaţie, până când nu avem aceste rezultate. Ceea ce pot să vă spun – fără să mă refer la acest caz la care nu am informaţiile necesare pentru a trage vreo concluzie – este că adicţii există şi la medici, şi la alte profesii, există şi la medici din străinătate şi la alte profesii din străinătate, aceasta nu este o problemă a medicului român” susține dr. Cătălina Poiana, președintele Colegiului Medicilor din România.

Mai mult, aceasta a precizat faptul că nu există o asociere clară între burnout și consumul de substanțe interzise.

„Avem burnout, ştim acest lucru. Burnoutul se însoţeşte şi aceste date pe care vi le spun sunt dintr-un recent studiu făcut la nivel european în 2023, burnoutul se asociază cu depresie, anxietate, se poate asocia cu tendinţe suicidale, nu este însă la fel de clară asocierea dintre burnout şi abuzul de substanţe şi adicţii, considerându-se că în această categorie intervin şi mulţi alţi factori ambientali, de viaţă personală, de personalitate a individului respectiv. Această suprasolicitare a medicului care este atât pentru medicul rezident, cât şi pentru celelalte categorii de medici înseamnă o oboseală adunată şi această suprasolicitare poate să te supună mai uşor greşelii. Mă refer nu doar la actul medical, ci mă refer la greşeli în general” a mai spus dr. Cătălina Poiană.