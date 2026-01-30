Medicul stomatolog Lorelei Nassar: „Parodontoza este o boală subestimată”

Spre deosebire de alte afecțiuni ale cavității orale, parodontoza este o boală fără simptome semnificative la început. Din această cauză, ea este diagnosticată mult prea târziu când pacienții au nevoie de extracții dentare și inserare de implanturi.

Primul simptom al parodontozei este reprezentat de sângerarea gingivală, dar mulți pacienți nu-l iau în seamă și consideră că este ceva obișnuit. Medicul Lorelei Nassar consideră că de la primele semne de sângerare gingivală ar trebui să mergem la cabinetul medicului stomatolog.

„Parodontoza este considerată o boală subestimată pentru că, nefiind atenți la debutul ei, deseori foarte mulți dintre pacienți se referă la sângerarea gingivală ca la ceva normal. De ce ar fi sângerarea gingivală ceva normal? Niciodată o hemoragie din corpul nostru nu trebuie perceput ca ceva normal” a declarat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Trată cu indiferență de pacienți, parodontoza evoluează lent, iar consecințele acestei evoluții sunt devastatoare pentru sănătatea orală.

„De aceea este foarte bine de subliniat că această patologie parodontală este cu totul subestimată. Ea este diagnosticată în stadii avansate, când dinții se mișcă și singura soluție este extracția și înlocuirea cu implanturi” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.