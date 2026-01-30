Medicul stomatolog Lorelei Nassar: „Parodontoza este o boală subestimată”

FacebookEmailWhatsApp

 

Spre deosebire de alte afecțiuni ale cavității orale, parodontoza este o boală fără simptome semnificative la început. Din această cauză, ea este diagnosticată mult prea târziu când pacienții au nevoie de extracții dentare și inserare de implanturi.

Primul simptom al parodontozei este reprezentat de sângerarea gingivală, dar mulți pacienți nu-l iau în seamă și consideră că este ceva obișnuit. Medicul Lorelei Nassar consideră că de la primele semne de sângerare gingivală ar trebui să mergem la cabinetul medicului stomatolog.

„Parodontoza este considerată o boală subestimată pentru că, nefiind atenți la debutul ei, deseori foarte mulți dintre pacienți se referă la sângerarea gingivală ca la ceva normal. De ce ar fi sângerarea gingivală ceva normal? Niciodată o hemoragie din corpul nostru nu trebuie perceput ca ceva normal” a declarat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Trată cu indiferență de pacienți, parodontoza evoluează lent, iar consecințele acestei evoluții sunt devastatoare pentru sănătatea orală.

„De aceea este foarte bine de subliniat că această patologie parodontală este cu totul subestimată. Ea este diagnosticată în stadii avansate, când dinții se mișcă și singura soluție este extracția și înlocuirea cu implanturi” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

Cum ne afectează alimentația longevitatea VIDEO

Înaintarea în vârstă este pentru foarte mulți dintre noi influențată de alimentație. Un stil alimentar bogat în alimente procesate sau fast-food scade calitatea vieții și ne face dependenți de medicamente…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta coreeană virală? Beneficii pentru slăbit, cum se ține și riscuri pentru sănătate
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro