Mediul digital, risc pentru sănătatea mintală a copiilor. Ce spune ministrul Sănătății

Mediul digital poate fi foarte periculos pentru sănătatea mintală a tinerilor, avertizează Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete consideră că sănătatea mintală trebuie integrată în Strategia Națională de Screening și Prevenție.

Această strategie trebuie să includă rețele de centre de sănătate mintală, dedicate copiilor și adolescenților, programe de prevenție în școli și comunități precum și utilizarea responsabilă a tehnologiei.

„Tehnologia trebuie să fie un instrument, nu un substitut. Relaţia directă dintre pacient şi specialist rămâne esenţială. Lucrurile au început să se schimbe. Dar este important să spunem clar: reforma în sănătatea mintală nu se face peste noapte. Este un proces care cere consecvenţă, investiţii şi decizii ferme” susține Alexandru Rogobete.

Recent, ministrul Sănătății a participat la o dezbatere organizată la Bruxelles ce a avut ca temă impactul digitalului asupra sănătății mintale.

„Am participat astăzi, în Parlamentul European, la o dezbatere esenţială despre sănătatea mintală alaturi de Ştefan-Muşoiu, Roxana Mînzatu, vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene şi de Victor Negrescu, vicepreşedintele Parlamentului European. Tema centrală a discuţiei a fost una care nu mai poate fi ignorată: impactul mediului digital asupra sănătăţii mintale, în special în rândul tinerilor” a mai spus ministrul Sănătății.