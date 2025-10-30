MedLife deschide noul bloc operator al spitalului din Craiova, un nou pas în dezvoltarea serviciilor medicale din Oltenia

MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță deschiderea noului bloc operator din cadrul Spitalului MedLife Craiova, marcând o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor medicale integrate oferite pacienților din Oltenia. Prin această investiție, spitalul își consolidează poziția drept unul dintre cele mai moderne centre medicale din regiune, oferind intervenții chirurgicale complexe, în condiții de maximă siguranță, cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație și al unei echipe multidisciplinare de specialiști.

Noul bloc operator a fost gândit pentru a răspunde celor mai înalte standarde medicale, atât în ceea ce privește infrastructura, cât și circuitele pacientului. Acesta include două săli complet digitalizate, fiecare dotată cu echipamente de ultimă generație și cu sisteme de control integrate care permit vizualizarea simultană a imaginilor video din timpul intervenției, a dosarului electronic al pacientului și a investigațiilor imagistice anterioare. Aceste imagini pot fi transmise și analizate în timp real de specialiști aflați oriunde în lume, facilitând colaborarea interdisciplinară și intervențiile asistate la distanță.

Sălile de operație sunt deservite de propria centrală de tratare a aerului, care asigură un mediu steril prin plafoane cu flux laminar și presiune pozitivă, reducând semnificativ riscul de infecții asociate asistenței medicale. În completarea acestora, secția dispune de șapte paturi ATI, dintre care cinci pentru terapie intensivă intermediară și trei dedicate compartimentului pre- și postoperator, precum și de spații moderne pentru spitalizare continuă, atât pentru specialități medicale, cât și chirurgicale.

În luna septembrie, echipa medicală a început primele intervenții ortopedice, iar din 20 octombrie se desfășoară operațiile de chirurgie generală și ginecologică, urmând ca până la finalul anului să devină funcționale și alte specialități, precum chirurgia vasculară. Până în prezent, au fost realizate intervenții de mică chirurgie în regim ambulator, precum excizii, biopsii sau proceduri dermatologice, iar odată cu deschiderea completă a blocului operator, vor putea fi efectuate și operații de mare chirurgie, cu grade variate de complexitate — de la apendicectomii și colecistectomii, până la histerectomii, mastectomii sau intervenții oncologice avansate, realizate prin tehnici clasice sau minim invazive.

Echipamentele folosite în cadrul noului bloc operator respectă cele mai înalte standarde tehnologice. Acesta este dotat cu turnuri de laparoscopie Karl Storz și artroscopie Wolf, turnuri de endoscopie Olympus și Pentra, echipamente de radiologie cu braț C 3D, aparate de electrochirurgie MedTronic și sisteme de anestezie Draeger – toate menite să asigure precizie, siguranță și confort operator.

Echipa medicală care va deservi blocul operator este formată din peste 20 de specialiști, incluzând chirurgi generaliști, ortopezi, ORL-iști, neurochirurgi și chirurgi vasculari, cu supraspecializări în chirurgie laparoscopică, chirurgie oncologică, endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică. Începând de anul viitor, atenția spitalului se va concentra tot mai mult asupra chirurgiei oncologice de înaltă complexitate, dat fiind faptul că o mare parte dintre pacienții MedLife Craiova sunt tratați pentru afecțiuni oncologice.

Unul dintre cele mai importante instrumente în abordarea multidisciplinară a acestor pacienți este comisia oncologică – Tumor Board, formată din medici din diferite specialități, care evaluează și analizează fiecare caz în parte pentru a stabili cea mai potrivită strategie terapeutică. Odată cu debutul activității chirurgicale, rolul Tumor Board a devenit și mai important, extinzându-se către zone precum terapia durerii sau suportul psihologic, componente esențiale ale procesului de îngrijire. De asemenea, spitalul a introdus servicii de psihoterapie pentru pacienții oncologici, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

„Prin inaugurarea noii secții de chirurgie, consolidăm infrastructura Spitalului MedLife Craiova și contribuim la dezvoltarea continuă a serviciilor medicale din regiune. Este o investiție importantă, care reflectă angajamentul nostru de a oferi pacienților acces la servicii moderne, în condiții de excelență și siguranță”, declară Alida Gogescu, manager spital MedLife Craiova

„MedLife își propune să ofere același nivel de expertiză și infrastructură medicală în toate regiunile țării. Craiova este un exemplu clar al modului în care investițiile în tehnologie, echipamente performante și formarea echipelor locale pot ridica standardul serviciilor medicale. Ne dorim ca pacienții din Oltenia să beneficieze aici, acasă, de același tip de îngrijire complexă și sigură pe care o oferim în București, Cluj sau Timișoara”, adaugă Dr. Larisa Chiriac, Director Medical al Grupului MedLife.

Prin acest nou pas, MedLife continuă misiunea sa de a dezvolta servicii medicale de top în întreaga țară, oferind pacienților din Oltenia acces la diagnostic și tratament complet, într-un cadru modern, sigur și centrat pe nevoile fiecărui pacient.