Ministerul Sănătății, demersuri pentru finalizarea proiectelor PNRR din Sănătate

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Investițiile PNRR din Sănătate vizează construcția a șase spitale, dar și a două centre de formare profesională. Proiectele riscă acum să se blocheze.

Dincolo problemele birocratice, șantierele sunt în întârziere și din cauza unor situații punctuale. La Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, de exemplu, constructorul a plecat de pe șantier.

Cea mai urgentă problemă este cea de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, acolo unde constructorul a plecat de pe șantier, din cauza faptului că lucrările pe care le-a executat nu au fost plătite.

„Sunt câteva probleme care trebuie rezolvate urgent. Cea mai gravă problemă este la Institutul «Marius Nasta». Investiția este în proporție de 80% realizată, dar constructorul a părăsit șantierul. Am avut nevoie de 3 săptămâni să înțeleg unde e problema. Chiar sunt interimar nu mă simt confortabil când aud că nu sunt plăți făcute de Ministerul Sănătății. Am crezut că e o problemă de capacitatea de plată a Ministerului Sănătății, dar sunt 25 de specialiști care fac asta. Oamenii de aici fac și lucruri supraomenești. Dar, adevărul este că șantierul a fost părăsit”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

Categorii: Exclusiv
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