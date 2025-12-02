Ministerul Sănătății oferă acces gratuit la testare pentru virusurile hepatitice B și C

O inițiativă a Ministerul Sănătății conferă persoanelor asigurate sau neasigurate posibilitatea efectuării de teste de sânge pentru depistarea infecțiilor provocate de virusurile hepatitelor B și C. Demersul vizează acele persoane care prezintă simptome sugestive ale infecțiilor.

„Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecțiilor către alte persoane. De aceea, atât persoanele asigurate, cât și cele neasigurate care prezintă semne sau simptome sugestive beneficiază gratuit de: testare pentru virusul hepatitic B, testare pentru virusul hepatitic C” susțin oficialii Ministerul Sănătății.

Scopul acestei inițiative este de a depista rapid persoanele infectate, astfel încât acestea să beneficieze de tratamentul specific.